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Ученый развеял миф о правильном питании

Ян Брацкий
16:45 12.09.2020
По мнению китайского профессора, в основе здорового питания лежат умеренность и разнообразие.
Ученый развеял миф о правильном питании
© Фото: sydney Rae, Unsplash.com

Ежедневное поедание яблок не настолько полезно, насколько принято считать. Об этом поклонников здорового питания предупредил профессор Пекинского университета китайской медицины Чжан Чуньжун. По его мнению, яблоки нужно есть, соблюдая некоторые правила.

В сочетании с бататом, например, сладкий фрукт превращается в бомбу замедленного действия и способен вызвать не просто расстройство кишечника, но и серьезные болезни ЖКТ.

По словам Чжана Чуньжуна, яблоко содержит много кислот, которые вступают в нежелательную реакцию с крахмалом. Любителям яблок рекомендовано отваривать или запекать этот фрукт. Так в нем сохраняются практически все полезные вещества, пишет портал Sohu.

«Яблоки богаты питательными веществами, которые очень полезны для укрепления здоровья. Они могут предотвращать развитие рака, расслаблять кишечник и нормализовать стул, снижать уровень сахара и липидов в крови, а также повышать иммунитет и улучшать сопротивляемость болезням», - приводит издание слова профессора.

Чжан Чуньжун напомнил, что в основе здорового питания лежат умеренность и разнообразие в еде. По его мнению, нельзя зацикливаться на одной и той же еде, даже если она ваша любимая. Организму необходим весь спектр витаминов и аминокислот, которые могут содержаться совершенно в разных продуктах.

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