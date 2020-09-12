США перебросили четыре стратегических бомбардировщика на Гуам

На авиабазу Андерсен на Гуаме ВВС США перебросили четыре стратегических бомбардировщика B-1 и около 200 военнослужащих из штата Южная Дакота. Об этом сообщило Тихоокеанское командование ВВС США в Facebook.

Уточняется, что бомбардировщики прибыли на авиабазу для учений тихоокеанских ВВС с союзниками и объединенными силами. Кроме того, группировка прибыла для выполнения стратегических миссий по обеспечению порядка в регионе.

По информации Тихоокеанского командования, два B-1 перед прибытием на Гуам приняли участие в совместных учениях с ВВС Сил самообороны Японии.