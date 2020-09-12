Двое детей погибли после обрушения старого барака в Удмуртии

Двое детей погибли в результате частичного обрушения межэтажного перекрытия деревянного нежилого дома барачного типа в городе Сарапул. Погибшим мальчикам было по 13 лет, сообщает ЦУКС ГУ МЧС по Удмуртии.

По предварительным данным, не выдержали ветхие конструкции. Что в этот момент в здании делали дети предстоит выяснить следователям.

К разбору завалов привлекались 38 человек, включая 15 сотрудников МЧС и пять единиц специальной техники.