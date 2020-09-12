В Минобрнауки рассказали о ситуации с коронавирусом в вузах
По словам главы ведомства, в российских высших учебных заведениях есть единичные случаи заболевания, но нет очагов.
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С начала нового учебного года вспышек коронавируса в российских вузах зафиксировано не было. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
При этом министр уточнил, что есть единичные случаи заболевания, но нет очагов.
«Дополнительных никаких мер не надо», - подчеркнул он.
В целом, по словам Фалькова, эпидемиологическая ситуация в высших учебных заведениях страны в настоящий момент стабильная.