В Минобрнауки рассказали о ситуации с коронавирусом в вузах

С начала нового учебного года вспышек коронавируса в российских вузах зафиксировано не было. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

При этом министр уточнил, что есть единичные случаи заболевания, но нет очагов.

«Дополнительных никаких мер не надо», - подчеркнул он.

В целом, по словам Фалькова, эпидемиологическая ситуация в высших учебных заведениях страны в настоящий момент стабильная.