Ведущим седьмого сезона «Морского боя» стал заслуженный артист России Александр Олешко

Зрителей «Звезды» сегодня ждет «Морской бой». Любимая всеми игра предстала в формате телевизионного шоу. Для того, чтобы сделать выстрел на игровом поле, надо проявить ум и знания.

В новом седьмом сезоне «Морского боя» добавил динамики. Его ведущим стал заслуженный артист России Александр Олешко.

«Это игра, в которой можно не только быть увлекательным зрителем, но и еще, если хотите, учеником», - коротко рассказал Олешко об интеллектуальном телешоу.

Встреча в студии с лучшими студентами лучших ВУЗов страны обязывает ведущего соответствовать тем вопросам и ответам, которые прозвучат в рамках игры. Шоу также даст зрителям возможность улыбнуться, пошутить, подумать и проверить себя.