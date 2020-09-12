В стране и мире В Нью-Йорке организовали световую инсталляцию в память о погибших в терактах 11 сентября Ян Брацкий В результате террористических атак, в совершении которых подозреваются радикальные исламисты, погибли 2977 человек. © Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда В США почтили память погибших в результате серии крупнейших терактов в истории страны 11 сентября 2001 года. В небо над Нью-Йорком поднялись два столба света, напоминающие очертания небоскребов двух башен близнецов, рухнувших после атаки террористов. Световую инсталляцию создали на месте, где стояли башни. Для этого задействовали 88 прожекторов с мощными ксеноновыми лампами. Огни были видны за несколько километров от места трагедии. Сейчас на месте разрушенных террористами башен сооружен мемориал - два огромных бассейна, окруженных деревьями. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует