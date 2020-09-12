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Ученый назвал стоимость упавших на землю лунных метеоритов

Иван Линдеманн
01:47 12.09.2020
Евгений Слюта отметил, что это очень редкая находка.
Ученый назвал стоимость упавших на землю лунных метеоритов
© Фото: pixabay.com

Двенадцатого сентября отмечается 50 -я годовщина запуска советской межпланетной станции «Луна-16», которая  менее чем через две недели в специальной капсуле привезла на Землю лунный грунт. До этого материал со спутника доставляли только американские астронавты.

Как рассказал РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта, грунт с Луны нельзя купить. Так он отреагировал на заявление руководителя американского космического ведомства Джима Брайденстайна о том, что объявлен тендер на закупку лунного вещества у частных компаний.

«Сейчас лунный грунт нельзя приобрести, потому что весь он является собственностью тех государств, которые его привезли. В настоящее время это Россия и Америка. Вы не купите лунный грунт», - рассказал Слюта.

Он отметил, что приобрести можно только лунные метеориты, но стоить это будет очень дорого, поскольку это редкая находка.

«Купить лунный метеорит - это очень дорого, потому что он очень редкий», - подчеркнул ученый.

Слюта заявил, что в Институт геохимии и аналитической химии РАН довольно часто приносят образцы, но 99% из этого - не метеориты.

«Иногда, очень редко когда, попадаются действительно метеориты», - сказал он.

Ученый сказал, что метеориты очень давно были выбиты астероидами с поверхности Луны и после многих миллионов лет путешествия могли упасть на Землю. Узнать о происхождении находки можно в специальных лабораториях, которые занимаются изучением грунта с Луны. В России это Институт геохимии и аналитической химии РАН.

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