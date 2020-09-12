В стране и мире В США ракета-носитель рухнула во время старта: видео Анна Касаткина В Сети появились кадры очевидцев, на которых можно увидеть момент падения и взрыв ракеты. © Видео: Aérospatiale YouTube © Фото: Aérospatiale YouTube Ракета Rocket 3.1 частной американской компании Astra рухнула, не достигнув орбиты. Пуск был совершен с острова Кадьяк у берегов Аляски. В Сети появились кадры очевидцев, на которых можно увидеть момент падения и взрыв ракеты. «Успешный старт и начало полета, но он завершился, когда загорелась первая ступень», - сообщили представители компании в аккаунте Twitter. Соболезнования по поводу случившегося Astra выразил основатель компании Space X Илон Маск. В марте 2020 года Rocket 3.1 уже разрушалась во время старта. Тем не менее ее считают потенциальным конкурентом ракет компании Маска. Старт Rocket 3.1 обходится намного дешевле: 2,5 млн долларов против 60 млн для Falcon 9. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует