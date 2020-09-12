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Лавров заявил о реакции РФ на возможные новые санкции Запада

Виктория Ивашечкина
14:26 12.09.2020
Ранее Евросоюз продлил на полгода ограничительные меры в отношении России.
Лавров заявил о реакции РФ на возможные новые санкции Запада
© Фото: Mark Rabe, Unsplash.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа возможные новые антироссийские санкции Запада.

«Принцип взаимности в международных делах никто не отменял. Посмотрим, какие будут новые санкции. Мы, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя», - сказал Лавров в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стабилизация отношений России и США после санкций отдаляется. По ее мнению, «искомого Вашингтоном результата такие действия не дадут».

Захарова подчеркнула, что продление антироссийских санкций укладывается в деструктивную риторику отношений с РФ.

Напомним, Евросоюз продлил на шесть месяцев индивидуальные санкции в отношении РФ по Украине. К решению ЕС присоединились шесть стран.

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