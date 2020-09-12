В стране и мире Кабмин РФ одобрил внесение изменений по выплатам многодетным семьям Виктория Ивашечкина Законопроект позволит регионам обеспечить осуществление ежемесячных выплат. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress Кабинет министров России одобрил проект внесения изменений в распределение объемов субсидий на ежемесячные выплаты, назначаемые многодетным семьям Об этом сообщается на сайте правительства. «Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу», - говорится в официальном сообщении. Данный проект позволит регионам обеспечить осуществление ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ими трех лет. Ранее сообщалось, что в РФ могут увеличить пособия на детей для малоимущих семей с 2021 года. Предполагается, что пособия могут вырасти с 5,5 тысяч рублей в среднем по стране до 11-12 тысяч рублей в месяц. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует