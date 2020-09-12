В Екатеринбурге горит административное здание
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались пять человек.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Екатеринбурге загорелось административное здание. Предварительная площадь пожара составляет 200 квадратных метров.
Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 12:47 (10:47 мск). Воспламенилась крыша здания в переулке Северный.
По данным Главного управления МЧС по Свердловской области, из здания до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались пять человек. Пострадавших нет.