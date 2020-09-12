«Чуть-чуть не повезло»: агент Медведева оценил игру теннисиста на US Open

Агент российского теннисиста Даниила Медведева, Илья Вержба, прокомментировал «Звезде» игру спортсмена в полуфинале US Open.

Напомним, накануне Медведев уступил австрийскому игроку Доминику Тиму со счетом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). По словам агента российского спортсмена, Даниил является большим игроком, но ему «чуть-чуть не повезло».

«Он второй год подряд играет в Нью-Йорке в полуфинале. В прошлом году это был финал. Очень напряженный матч с Надалем., К сожалению ему(Медведеву), не повезло. В этом году был полуфинал. Это говорит о стабильности. Даниил стал по-настоящему большим игроком», - отметил Вержба.

По его словам, первый сет у Медведева не получился, при этом два брейка удалось ему сделать.

«Но во второй и третьей партиях опять, к сожалению, можно сказать о каком-то невезении, потому что оба раза ловил брейками. И если бы эти сеты он выиграл, то конечно матч сложился бы иначе», - уверен Вержба.

По словам агента российского спортсмена, Тиму стоит отдать должное. По мнению Вержбы, это тоже очень сильный теннисист, не зря он высоко стоит в рейтинге. Поэтому это был матч двоих сильных теннисистов.

«Он - амбициозный теннисист, как и все спортсмены. Его можно понять, тем более, чуть-чуть где-то вчера не повезло как часто бывает в теннисе буквально два-три розыгрыша повернись они иначе, все могло быть по-другому», - отметил Вержба.

При этом он поздравил Даниила с «блестящим выступлением» и заявил, что спортсмен прогрессирует и стабилен на турнире Большого Шлема.

Вержба также поздравил Веру Звонареву, которая во второй раз в карьере стала победительницей US Open в парном разряде.

Агент Медведева отметил, что это было «сумасшедшее достижение» По мнению Вержбы, спортсменка не оставили никаких шансов своим соперницам.