В стране и мире «Чуть-чуть не повезло»: агент Медведева оценил игру теннисиста на US Open Виктория Ивашечкина По мнению Ильи Вержбы, первый сет у спортсмена не получился, при этом два брейка ему удалось сделать. © Фото: Irina Motina, Globallookpress Агент российского теннисиста Даниила Медведева, Илья Вержба, прокомментировал «Звезде» игру спортсмена в полуфинале US Open. Напомним, накануне Медведев уступил австрийскому игроку Доминику Тиму со счетом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). По словам агента российского спортсмена, Даниил является большим игроком, но ему «чуть-чуть не повезло». «Он второй год подряд играет в Нью-Йорке в полуфинале. В прошлом году это был финал. Очень напряженный матч с Надалем., К сожалению ему(Медведеву), не повезло. В этом году был полуфинал. Это говорит о стабильности. Даниил стал по-настоящему большим игроком», - отметил Вержба. По его словам, первый сет у Медведева не получился, при этом два брейка удалось ему сделать. «Но во второй и третьей партиях опять, к сожалению, можно сказать о каком-то невезении, потому что оба раза ловил брейками. И если бы эти сеты он выиграл, то конечно матч сложился бы иначе», - уверен Вержба. По словам агента российского спортсмена, Тиму стоит отдать должное. По мнению Вержбы, это тоже очень сильный теннисист, не зря он высоко стоит в рейтинге. Поэтому это был матч двоих сильных теннисистов. «Он - амбициозный теннисист, как и все спортсмены. Его можно понять, тем более, чуть-чуть где-то вчера не повезло как часто бывает в теннисе буквально два-три розыгрыша повернись они иначе, все могло быть по-другому», - отметил Вержба. При этом он поздравил Даниила с «блестящим выступлением» и заявил, что спортсмен прогрессирует и стабилен на турнире Большого Шлема. Вержба также поздравил Веру Звонареву, которая во второй раз в карьере стала победительницей US Open в парном разряде. Агент Медведева отметил, что это было «сумасшедшее достижение» По мнению Вержбы, спортсменка не оставили никаких шансов своим соперницам.