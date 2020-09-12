Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Чуть-чуть не повезло»: агент Медведева оценил игру теннисиста на US Open

Виктория Ивашечкина
13:37 12.09.2020
По мнению Ильи Вержбы, первый сет у спортсмена не получился, при этом два брейка ему удалось сделать.
«Чуть-чуть не повезло»: агент Медведева оценил игру теннисиста на US Open
© Фото: Irina Motina, Globallookpress

Агент российского теннисиста Даниила Медведева, Илья Вержба, прокомментировал «Звезде» игру спортсмена в полуфинале US Open. 

Напомним, накануне Медведев уступил австрийскому игроку Доминику Тиму со счетом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). По словам агента российского спортсмена, Даниил является большим игроком, но ему «чуть-чуть не повезло».

«Он второй год подряд играет в Нью-Йорке в полуфинале. В прошлом году это был финал. Очень напряженный матч с Надалем., К сожалению ему(Медведеву), не повезло. В этом году был полуфинал. Это говорит о стабильности. Даниил стал по-настоящему большим игроком», - отметил Вержба.

По его словам, первый сет у Медведева не получился, при этом два брейка удалось ему сделать.

«Но во второй и третьей партиях опять, к сожалению, можно сказать о каком-то невезении, потому что оба раза ловил брейками. И если бы эти сеты он выиграл, то конечно матч сложился бы иначе», - уверен Вержба.

По словам агента российского спортсмена, Тиму стоит отдать должное. По мнению Вержбы, это тоже очень сильный теннисист, не зря он высоко стоит в рейтинге. Поэтому это был матч двоих сильных теннисистов.

«Он - амбициозный теннисист, как и все спортсмены. Его можно понять, тем более, чуть-чуть где-то вчера не повезло как часто бывает в теннисе буквально два-три розыгрыша повернись они иначе, все могло быть по-другому», - отметил Вержба.

При этом он поздравил Даниила с «блестящим выступлением» и заявил, что спортсмен прогрессирует и стабилен на турнире Большого Шлема.

Вержба также поздравил Веру Звонареву, которая во второй раз в карьере стала победительницей US Open в парном разряде.

Агент Медведева отметил, что это было «сумасшедшее достижение» По мнению Вержбы, спортсменка не оставили никаких шансов своим соперницам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
13:37 В стране и мире
«Чуть-чуть не повезло»: в ФТР оценили игру теннисиста на US Open
12:45 В стране и мире
Видео
В Союзе архитекторов объяснили, зачем объявили конкурс проектов ре-использования Мавзолея
12:06 В стране и мире
В Центробанке рассказали о новом виде мошенничества с помощью голосового меню
11:36 В стране и мире
МКС выполнит маневр уклонения от «космического мусора»
09:14 В стране и мире
Видео
Критическая отметка: на Дальнем Востоке выросла угроза паводка из-за подъема Амура
Популярное
Популярное
Назван признак быстрорастущей формы рака мозга
Препятствующий раку продукт оказался эффективен против вирусов
Видео
Ел яблоки и скрывался от полиции: в районе Перово по улицам разгуливал лось
Ветеран ВВС США опубликовал изображения маскировки F-35 под российский истребитель
Видео
Бушующее море и раскачивающийся канат: российский экстремал выполнил опасный трюк во время тайфуна
Видео
Петербурженка подала в суд за удар флейтой на спектакле с Данилой Козловским
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.