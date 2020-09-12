В Центробанке рассказали о новом виде мошенничества с помощью голосового меню

Центральный банк предупредил о новой схеме мошенничества. По словам специалистов, с помощью нее преступники могут получить сведения о клиентах.



В ЦБ отметили, что ранее одна из кредитных организаций сообщила о резком росте числа звонков своим клиентам от мошенников, которым была известна точная сумма денежных средств на их счетах.

Позже выяснилось, что злоумышленники совершали телефонные звонки в систему IVR (интерактивное голосовое меню), подменяя номера клиентов. При звонке с номера того или иного клиента они запрашивали у системы сведения по остаткам средств на картах. Мошенники вводили для этого последние четыре цифры номеров банковских карт, передает РБК.

Далее злоумышленники связывались с потенциальными жертвами и представлялись сотрудниками банка. Доказывая свою «подлинность», они сообщали клиентам точную информацию об остатках денежных средств на их счетах.

В Центробанке уверены, что мошенники могли получить номера телефонов клиентов банка из клиентской базы Joom, которая ранее оказалась в открытом доступе.