Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Центробанке рассказали о новом виде мошенничества с помощью голосового меню

Виктория Ивашечкина
12:06 12.09.2020
Ранее одна из кредитных организаций сообщила о резком росте числа звонков клиентам от злоумышленников.
В Центробанке рассказали о новом виде мошенничества с помощью голосового меню
© Фото: NordWood Themes, Unsplash.com

Центральный банк предупредил о новой схеме мошенничества. По словам специалистов, с помощью нее преступники могут получить сведения о клиентах.

В ЦБ отметили, что ранее одна из кредитных организаций сообщила о резком росте числа звонков своим клиентам от мошенников, которым была известна точная сумма денежных средств на их счетах.

Позже выяснилось, что злоумышленники совершали телефонные звонки в систему IVR (интерактивное голосовое меню), подменяя номера клиентов. При звонке с номера того или иного клиента они запрашивали у системы сведения по остаткам средств на картах. Мошенники вводили для этого последние четыре цифры номеров банковских карт, передает РБК.

Далее злоумышленники связывались с потенциальными жертвами и представлялись сотрудниками банка. Доказывая свою «подлинность», они сообщали клиентам точную информацию об остатках денежных средств на их счетах.

В Центробанке уверены, что мошенники могли получить номера телефонов клиентов банка из клиентской базы Joom, которая ранее оказалась в открытом доступе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
12:06 В стране и мире
В Центробанке рассказали о новом виде мошенничества с помощью голосового меню
11:36 В стране и мире
МКС выполнит маневр уклонения от «космического мусора»
09:14 В стране и мире
Видео
Критическая отметка: на Дальнем Востоке выросла угроза паводка из-за подъема Амура
08:25 Армия
«Шедевр российской армии»: китайские журналисты оценили новое вооружение РФ
08:08 В стране и мире
Глава СК РФ потребовал возбудить уголовное дело против судьи из Волгограда
Популярное
Популярное
Назван признак быстрорастущей формы рака мозга
Препятствующий раку продукт оказался эффективен против вирусов
Видео
Ел яблоки и скрывался от полиции: в районе Перово по улицам разгуливал лось
Ветеран ВВС США опубликовал изображения маскировки F-35 под российский истребитель
Видео
Бушующее море и раскачивающийся канат: российский экстремал выполнил опасный трюк во время тайфуна
Видео
Петербурженка подала в суд за удар флейтой на спектакле с Данилой Козловским
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.