В Союзе архитекторов объяснили, зачем объявили конкурс проектов ре-использования Мавзолея

В Союзе архитекторов России не призывают вынести Владимира Ленина из Мавзолея, однако хотят собрать данные о том, как в будущем использовать это сооружение, если захоронение советского вождя все же произойдет. Об этом заявил президент организации Николай Шумаков.

Союз ранее объявил конкурс проектов по ре-использованию мавзолея, что вызвало неоднозначную реакцию общественности. В частности, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал инициативу «откровенной провокацией».

«Союз является творческой организацией, мы не политическая организация, не экстремистская организация, поэтому конкурс, который объявлен… не несет в себе никаких экстремистских призывов по типу выноса Ленина из мавзолея. Мы, как архитекторы, пытаемся понять, каким образом можно использовать мавзолей после захоронения Ленина», - сказал Шумаков в комментарии для «Звезды».

Он напомнил, что согласно воспоминаниям окружения Ленина, в частности, его супруги Надежды Крупской, сам революционер завещал похоронить его на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге, рядом с матерью.

По словам Шумакова, если это случится, архитекторы хотят иметь банк данных для дальнейшего использования мавзолея. В союзе считают, что мавзолей является «потрясающим сооружением, одним из лучших произведений архитектуры всего советского периода», уточнил собеседник.