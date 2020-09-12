Машина всмятку: под Ивановом столкнулись автобус и легковое авто
В результате аварии пострадало четыре человека.
© Фото: МЧС РФ
В субботу утром, 12 сентября, в Ивановской области, в Кинешемском районе, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля «Тойота».
Было установлено, что произошло лобовое столкновение автотранспорта. Предварительной причиной ДТП назвали выезд на встречную полосу легкового автомобиля.
В автобусе находилось девять человек. В легковом автомобиле находился один человек, который в результате аварии погиб.
Уточняется, что в результате ДТП пострадало четыре человека, они были направлены больницу Кинешмы.
Для ликвидации последствий ДТП было привлечено 19 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС России - семь человек и две единицы техники.