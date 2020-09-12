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МКС выполнит маневр уклонения от «космического мусора»

Виктория Ивашечкина
11:36 12.09.2020
Бывший американский военный спутник был выведен на орбиту в 2019 году.
МКС выполнит маневр уклонения от «космического мусора»
© Фото: Роскосмос

Специалисты госкорпорации «Роскосмос» предупредили о вероятном сближении МКС с бывшим американским военным спутником BRICSat-2, превратившимся в так называемый «космический мусор».

По расчетам специалистов, столкновение может произойти в понедельник, 14 сентября. При этом вероятность сближения - 3.47Е-04. Таким образом, подтвердилась необходимость маневра уклонения станции от опасного предмета, говорится на сайте корпорации.

По словам специалистов, маневр может быть запланирован в период с 00:00 до 01:00 по московскому времени. «Роскосмос» продолжает мониторинг данной ситуации.

Американский спутник, оператором которого являлся ВМФ США, был выведен на орбиту в 2019 году.

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