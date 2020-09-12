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Союз архитекторов объявил конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленина

Анна Касаткина
10:44 12.09.2020
Участники конкурса должны будут создать фор-эскиз (схему) проекта по ре-использованию мавзолея в качестве музея, а также предложить маршрут, связующий его с музеем Щусева на Воздвиженке.
Союз архитекторов объявил конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленина
© Фото: АГН Москва, Globallookpress

Союз архитекторов России начал прием заявок на конкурс по созданию концепции ре-использования Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Он проводится в рамках фестиваля «Зодчество», который состоится с 11 по 13 ноября в Москве.

«Цель конкурса – создать банк идей по ре-использованию Мавзолея - безусловного шедевра архитектуры ХХ века», - говорится на сайте организации.

Отмечается, что с учетом близости мавзолея, созданного архитектором Алексеем Щусевым, к основанному им же Музею русской архитектуры, «представляется целесообразным преобразовать Мавзолей в филиал этого музея». Этот филиал может быть посвящен истории проектирования и строительства всех трех версий мавзолея – фанерной, деревянной и гранитной, уточняется в сообщении.

Участники конкурса должны будут создать фор-эскиз (схему) проекта по ре-использованию мавзолея в качестве музея, а также предложить маршрут, связующий его с музеем Щусева на Воздвиженке.

«Другие идеи ре-использования Мавзолея не только допускаются, но и приветствуются», - уточнили в союзе.

Прием заявок на конкурс осуществляется до 19 октября, итоги подведут 13 ноября на фестивале «Зодчества». К участию приглашают дипломированных архитекторов и авторские коллективы, студентов, художников, дизайнеров, а также граждан России и стран СНГ, которые выразили согласие с программой и условиями конкурса, зарегистрировались и оплатили регистрационный взнос.

В жюри проекта, в том числе, войдут министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Музеев Кремля Елена Гагарина, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, писатель Александр Проханов, один из основателей движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин, кинорежиссёр Александр Сокуров.

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