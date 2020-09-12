В Минздраве назвали сроки доставки вакцины от COVID-19 в регионы

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что первые небольшие партии российской вакцины от COVID-19 отгружены во все регионы страны. Доставка препарата ожидается до понедельника, 14 сентября.

«Первые партии вакцины для тестирования логистической цепочки уже отгружены... во все регионы, и Ленинградской область в том числе», - сказал Мурашко журналистам в ходе визита в Ленобласть.

Напомним, Минздрав ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса, разработанную Минобороны России совместно с НИЦ имени Гамалеи.

В Минздраве также отметили, что по мере роста объемов производства вакцины от COVID-19 будет увеличиваться и охват населения вакцинированием. При этом процедура будет только добровольной.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса доставлена в больницы для проведения пострегистрационных испытаний.