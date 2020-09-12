Названы самые дорогие авиа- и ж/д билеты по России этим летом
Эксперты сервиса OneTwoTrip рассказали о стоимости самых дорогих билетов на самолет и поезд в России этим летом.
Так, стоимость самого дорогого авиабилета эксперты оценили в 227,4 тыс. рублей. Путешествие было совершено по маршруту из Хабаровска в Москву и обратно.
На втором месте-билет из Москвы во Владивосток и обратно. Авиапутешествие стоило 217,3 тыс. рублей, передает RT.
Замыкает тройку лидеров маршрут Москва-Анадырь и обратно-204,5 тыс. рублей.
Самой дорогой поездкой на поезде стал маршрут Москва-Хабаровск. Билет в одну сторону на поезд в вагоне класса люкс стоит 44 тысячи рублей.
Также сравнительно дорого стоили билеты на поезд из Красноярска в Москву (37,1 тыс. рублей) и из Москвы в Санкт-Петербург (28,5 тыс. рублей).
Ранее эксперты назвали наиболее выгодные для покупки авиабилетов дни. Выяснилось, что один из самых дорогих дней для приобретения билетов - воскресенье.