В стране и мире Коронавирус В Петербурге возобновили работу театры и кинозалы Иван Линдеманн Отмечается, что на работу учреждений по-прежнему наложены несколько ограничений. © Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press Закрытые из-за пандемии коронавируса театры и кинотеатры Санкт-Петербурга возобновили работу. Об этом говорится в постановлении регионального правительства. Отмечается, что на работу учреждений по-прежнему наложены несколько ограничений: выполнение всех рекомендаций Роспотребнадзора , ношение масок и соблюдение социальной дистанции. В субботу, 12 сентября, откроют сезон сразу несколько городских театров: театр Комедии имени Н.П. Акимова, ТЮЗ имени А.А. Брянцева, театр «БУФФ», Театр музыкальной комедии, театр «Суббота» и театр «Мастерская». Другие театральные площадки возобновят работу в конце сентября. «Я рад, что Петербург возвращается к привычной, насыщенной событиями, культурной жизни. Все городские театры и концертные организации с нетерпением ждали встречи со зрителями и подготовились, чтобы эта встреча стала яркой и запоминающейся», - заявил председатель комитета по культуре Константин Сухенко. Напомним, что в Москве театрам, кинотеатрам, концертным залам, в которых имеется не более трех тысяч посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%, разрешили возобновить работу с 1 августа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует