Роскосмос: плавучий космодром «Морской старт» начнут восстанавливать через два месяца

В ноябре 2020 года уже может начаться восстановление и модернизация плавучего космодрома «Морской старт», который сейчас базируется в Приморском крае в порту Славянка. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своем канале в YouTube.

«Я считаю нужно за пару месяцев решить все вопросы, юридические вопросы, и приступить к модернизации комплекса», - сказал Рогозин.

Ранее стало известно, что перевезенный из США плавучий космодром «Морской старт» будет восстановлен. По словам вице-премьера Юрия Борисова, он разговаривал с Владимиром Путиным по этому вопросу и докладывал о промежуточных результатах.