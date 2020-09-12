В Роскосмосе назвали число запланированных на 2021 год пусков «Союза»

С космодрома Восточный в 2021 году планируют запустить шесть-семь ракет-носителей «Союз». Об этом в видеоролике в YouTube рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Также он заявил, что с данного космодрома полетит межпланетная станция «Луна». Возможны еще один-два пуска.

Всего с 2016 года с Восточного было запущено пять ракет. В этом году пока не проведено ни одного пуска.

Накануне орбиту МКС подняли на 800 метров перед запуском и стыковкой пилотируемого корабля «Союз МС-17».