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Главный терапевт Минздрава РФ объяснила важность прививки от гриппа

Тамара Астапенкова
00:07 12.09.2020
Оксана Драпкина посоветовала, чтобы сделать прививку нужно прийти в поликлинику или воспользоваться мобильными прививочными пунктами.
Главный терапевт Минздрава РФ объяснила важность прививки от гриппа
© Фото: Mikhail Pletsky Russian Look Globallookpress

Своевременные профилактические меры в период приближения к сезонным колебаниям заболеваемости гриппом и ОРВИ важны и крайне эффективны. Об этом заявила главный внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина.

«Самое главное наше оружие - это прививка от гриппа. Сейчас как раз самое подходящее время ее сделать. Вакцина есть, она доступна», - пояснила терапевт.

Чтобы сделать прививку нужно прийти в поликлинику или воспользоваться мобильными прививочными пунктами, добавила Драпкина. Она также предположила, что на многих предприятиях может быть организована вакцинация от гриппа.

По ее словам, профилактические меры выбираются исходят из «поведения» вируса гриппа и способов его передачи - воздушно-капельного или контактного пути. Поэтому не стоит также забывать о дезинфекции рук, добавила терапевт.

Эксперт отметила, что прививка от гриппа существенно снижает риск заболевания. Драпкина напомнила, что у человека от воздействия любого вируса обостряются хронические неинфекционные заболевания. Именно поэтому такие пациенты, прививаясь от гриппа, делают все, чтобы снизить так называемую добавочную смертность, добавила Драпкина.

Напомним, что с 1 сентября в России стартовала масштабная вакцинация от сезонных заболеваний - гриппа и ОРВИ. Любой желающий может сделать прививку в поликлинике. В некоторых российских городах развернуты специальные передвижные пункты.

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