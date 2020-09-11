СК Белоруссии проверит сообщения о насилии против протестующих

Следственный комитет Белоруссии проверит информацию о чрезмерном применении силы полицейскими к участникам акций протеста.

«По поступающим в подразделения Следственного комитета сообщениям граждан о незаконном применении полицейскими физической силы и специальных средств проводятся проверки», - сказано в ответе СК белорусскому оппозиционеру Павлу Латушко.

Уточняется, что о результатах проверки заявители будут уведомлены в установленном порядке, передает «Интерфакс».

При этом СК отказал Латушко в проведении проверки по его заявлению, так как «в обращении отсутствуют сведения о конкретных преступлениях, пострадавших лицах и иных обстоятельствах».

В Белоруссии месяц длятся акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем на них стал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что МВД Белоруссии пообещало разобраться со случаями насилия в отношении протестующих. По словам главы ведомства Юрия Краева, проверки начнутся после стабилизации ситуации в стране.

