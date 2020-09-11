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Неожиданно взвывшие по всей Германии сирены перепугали жителей

Анна Касаткина
09:35 11.09.2020
Систему оповещения не проверяли ни разу за последние 30 лет – с тех пор, как закончилась холодная война.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В городах Германии неожиданно взвыли десятки сирен. Это перепугало людей, но их быстро успокоили – в Федеральном управлении гражданской защиты пояснили, что тревога была учебной.

Систему оповещения не проверяли ни разу за последние 30 лет – с тех пор, как закончилась холодная война. Тест показал, что функционирует система теперь плохо, ряд объектов не работают. Десятки громкоговорителей, в том числе, в таких крупных городах, как Берлин и Мюнхен, ранее демонтировали. А смс-сообщения с важной информацией приходят с большим опозданием.

В итоге власти решили провести работу над ошибками и объявлять учебную тревогу каждый год, чтобы население привыкало получать новости о возможных опасностях. Террористических и климатических угроз в мире становится все больше.

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