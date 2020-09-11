Прививка от коронавируса может стать обязательной для путешествий

Вакцинация от коронавирусной инфекции может стать обязательным условием для зарубежных поездок - как загранпаспорт. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения РФ.

Отмечается, что тесты дают уверенность, что у человека нет COVID-19 только на ограниченный период времени. Единственная гарантия, что человек не подхватит коронавирус и не станет источником заражения для других - это прививка.

Напомним, с начала пандемии во всем мире коронавирусом заболели более 28 миллионов человек.

Россия - первая в мире страна, которая зарегистрировала вакцину от COVID-19, разработанную Минобороны совместно с НИЦ им. Гамалеи. Уточняется, что препарат будут производить в рекордных количествах - полмиллиарда доз в год.