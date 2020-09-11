Препятствующий раку продукт оказался эффективен против вирусов

С наступлением сезона простудных заболеваний специалисты напомнили о пользе красного и черного перца. Эта специя эффективна в борьбе с вирусом, а также может помочь в профилактике других заболеваний, среди которых онкология.

Продукт обладает согревающим действием, благодаря которому может противостоять вирусам. Эксперты также советуют заменять перцем соль, так как переизбыток в организме последней связан с негативным влиянием на иммунную систему. Перец, напротив, способен усилить иммунитет.

Ранее специалисты указывали на противоопухолевую активность красного перца чили, которой способствует компонент капсаицин, придающий специи остроту. По мнению ученых, он способен подавлять рост раковой опухоли легких и препятствовать распространению метастазов.

Среди других пряностей-суперфудов – питательных и полезных для здоровья – специалисты также называют имбирь, корицу, гвоздику и куркуму, пишет aif.ru.