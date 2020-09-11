Трамп похвастался системами вооружений США, о которых никто не знает

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что у США есть новые системы вооружений, о которых никто не знает.

«У нас есть отличное оружие. Нет, я не говорю о секретной информации, я говорю о том, что мы создали... Наши ВС сильнее, чем когда-либо», — объяснил политик, пишет RT.

Трамп также отметил, что за последние 3,5 года на модернизацию вооруженных сил США было выделено $2,5 триллиона.

«У нас есть некоторые системы, о которых никто не знает. Честно говоря, мне кажется, будет лучше, чтобы так и продолжалось», — отметил американский лидер.

Ранее в Пентагоне подтвердили слова Дональда Трампа об испытании ракеты, скорость которой в 17 раз превышает скорость звука. Впервые о новинке американского оборонпрома глава Белого дома рассказал в мае. Тогда он назвал ракету самой быстрой из имеющихся в мире.