В стране и мире Стала известна причина взрыва у гостиницы в Чжухае Виктория Ивашечкина На данный момент известно о трех пострадавших в результате ЧП. © Фото: Xinhua, Globallookpress Центральное телевидение Китая сообщило, что причиной происшествия около гостиницы в Чжухае в провинции Гуандун стал взрыв газа. «Сегодня утром рядом с гостиницей в районе Доумэнь произошел взрыв газа. Находящиеся в округе коммерческие и жилые здания получили различной степени повреждения», - сообщило СМИ. Напомним, взрыв произошел около 9.00 (4.00 по МСК). На данный момент известно о трех пострадавших, они были госпитализированы. На месте СП работают 11 пожарных расчетов, поисково-спасательная операция продолжается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует