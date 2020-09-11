Стала известна причина взрыва у гостиницы в Чжухае
На данный момент известно о трех пострадавших в результате ЧП.
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Центральное телевидение Китая сообщило, что причиной происшествия около гостиницы в Чжухае в провинции Гуандун стал взрыв газа.
«Сегодня утром рядом с гостиницей в районе Доумэнь произошел взрыв газа. Находящиеся в округе коммерческие и жилые здания получили различной степени повреждения», - сообщило СМИ.
Напомним, взрыв произошел около 9.00 (4.00 по МСК). На данный момент известно о трех пострадавших, они были госпитализированы.
На месте СП работают 11 пожарных расчетов, поисково-спасательная операция продолжается.