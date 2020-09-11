Число заразившихся COVID-19 в мире увеличилось до 28 миллионов

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 28 миллионов.

Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.

Таким образом, по данным университета на 03:28 МСК, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 28 047 828.

Лидером рейтинга по количеству инфицированных остаются США. Второе место занимает Индия, Бразилия переместилась на третье. Россия - на четвертой строчке. На пятой - Перу.

За все время пандемии скончались 907 377 пациентов с COVID-19. Выздоровели - свыше 18 миллионов заболевших.