Поваленные деревья и разбитые окна: кадры последствий мощного шторма в Петербурге
Из-за разгула стихии пострадали два человека.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На Санкт-Петербург обрушился шторм. Сильный ветер повалил более сотни деревьев по всему городу, пострадали два человека: одного из людей придавило упавшими ветками, другой получил ранение на стройплощадке от рухнувшего крана.
Экстренные службы едва успевали принимать вызовы. Ветер обрывал провода и поднимал крышу с домов. Разбиты несколько окон, повалены рекламные баннеры и светофоры. Пострадали десятки автомобилей.
На Неве и в Финском заливе бушевали двухметровые волны. В петербургских реках и каналах вода поднялась до критических отметок. Из-за этого временно пришлось закрыть створы дамбы. К этому часу судоходство восстановлено. Последствия шторма устраняют коммунальщики.