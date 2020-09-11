Диетолог развенчала мифы о вреде пищевой фольги для человека

Фольга является одним из популярных материалов для хранения и приготовления пищи. Однако существуют опасения, что частицы алюминия при высоких температурах могут попасть в блюда.

Об этом рассказала диетолог высшей категории ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева.

«Пищевую фольгу покрывают оксидной пленкой, чтобы алюминий, который в ней содержится, не переходил в еду. Это тонкое покрытие, которое внешне человек не отличит», - отметила врач.

По ее словам, оксидная пленка защищает саму алюминиевую основу от контакта с пищевыми продуктами», передает радио Sputnik.

При этом она предупредила, что существует техническая фольга, которая покрыта герметиком или другими непищевыми веществами. И она действительно может нанести вред организму человека, если ее использовать при приготовлении блюд.

В то же время Бурляева подчеркнула, что существует ряд продуктов, которые нельзя готовить таким способом. К ним относятся продукты, содержащие кислоту, например, уксусную или лимонную, которая разрушает защитную пленку. В этом случае алюминий перейдет в еду.

В остальных же случаях, по мнению диетолога, хранить в холодильнике фольгу и запекать в ней абсолютно безопасно. Бурляева заявила, что в первом случае продукт дольше сохранит свои вкусовые качества и будет защищен от посторонних запахов.