Есть пострадавшие: момент мощного взрыва около отеля в Китае попал на видео

В китайском городе Чжухай, провинции Гуандун, произошел взрыв возле отеля. Есть пострадавшие. Причина взрыва пока неизвестна. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В соцсетях публикуют видео с места происшествиях. На кадрах можно разглядеть, что разрушен и горит первый этаж здания. Из окон валит черный дым.

По предварительной информации, сообщение о взрыве поступило в экстренные службы около 09.00 по пекинскому времени (в 04.00 по московскому). Отель, рядом с которым произошел инцидент, находится в районе Доумэнь.

Сообщается, что спасатели смогли извлечь из-под завалов многих пострадавших. На месте работают 11 бригад экстренного реагирования, спасательная операция продолжается.