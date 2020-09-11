Есть пострадавшие: момент мощного взрыва около отеля в Китае попал на видео
В китайском городе Чжухай, провинции Гуандун, произошел взрыв возле отеля. Есть пострадавшие. Причина взрыва пока неизвестна. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
В соцсетях публикуют видео с места происшествиях. На кадрах можно разглядеть, что разрушен и горит первый этаж здания. Из окон валит черный дым.
По предварительной информации, сообщение о взрыве поступило в экстренные службы около 09.00 по пекинскому времени (в 04.00 по московскому). Отель, рядом с которым произошел инцидент, находится в районе Доумэнь.
Сообщается, что спасатели смогли извлечь из-под завалов многих пострадавших. На месте работают 11 бригад экстренного реагирования, спасательная операция продолжается.
#中共國在燃燒🔥— 澤讓秋措 (@niepanxinglai) September 11, 2020
🔥🔥🔥 【#广东珠海一酒店发生煤气爆炸】9月11日，广东珠海，OYO腾湖大酒店附近发生煤气爆炸，现场浓烟滚滚⋯⋯ pic.twitter.com/oqVaR31K0M