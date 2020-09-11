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Главный военный прокурор РФ прибыл в Сирию с рабочим визитом

Алексей Алексеев
05:19 11.09.2020
У трапа самолета Валерия Петрова встретил командующий группировки войск российских ВС в Сирии Александр Чайко.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Главный военный прокурор, заместитель генерального прокурора РФ Валерий Петров прибыл в Сирию с рабочим визитом. Самолет российских ВКС приземлился на полосу авиабазы Хмеймим. У трапа самолета Валерия Петрова встретил командующий группировки войск российских ВС в Сирии Александр Чайко. После приветствия, приступили сразу к делам. Петров отправился в расположение военной прокуратуры на территории авиабазы. Прямые подчиненные доложили о положении дел.

Несмотря на то, что наши солдаты и офицеры проходят службу за границей, соблюдение законов Российской Федерации никто не отменял, и за этим строго следит военная прокуратура. Они не только надзирают, но и помогают, к ним всегда можно обратиться по любой юридической теме. С рядом вопросов главный военный прокурор поработал лично.

Специалисты военной прокуратуры фиксируют военные преступления, совершенные на территории Сирии. Их работа должна стать основой для будущих разбирательств на самом высоком международном уровне. Офицеры военной прокуратуры не сомневаются, что материалы, собранные ими за время конфликта в Сирии будут рассмотрены в ООН и Международном трибунале в Гааге. Работа проведена колоссальная и лучшие из сотрудников получили награды.

Валерий Петров, после общения с коллегами на авиабазе в Хмеймим, вылетел в столицу САР Дамаск. Там у главного военного прокурора России встреча с представителями министерства обороны и органов юстиции Сирии.

Перед камерой - лишь приветствие и обмен подарками. Все основные вопросы российские и сирийские коллеги обсуждали уже за закрытыми дверьми. На повестке - анализ ситуации в Сирии с точки зрения международного права.

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