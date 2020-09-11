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Глава СК РФ вместе со студентами и кадетами почтил память жертв фашизма

Тамара Астапенкова
04:45 11.09.2020
Александр Бастрыкин подчеркнул значимость мероприятия, которое является данью глубокого уважения победителям в Великой Отечественной войне.
© Видео: СК РФ © Фото: Ск РФ

В Москве в музее Победы на Поклонной горе состоялась церемония возложения цветов, посвященная Дню памяти жертв фашизма. В мероприятии приняли участие председатель СК России Александр Бастрыкин, офицеры ведомства, а также обучающиеся Московской академии СК и Кадетского корпуса СК имени Александра Невского.

«Мы, следователи СК Росси, продолжим работу над тем, чтобы разоблачить и показать всему миру, какую цивилизацию нес на нашу землю фашизм. Этой осенью пройдет международная конференция, посвященная Нюрнбергскому процессу. И этой дате мы тоже уделим важное и значительное внимание. И представим новые материалы нашей следственной работы над расследованием преступлений, которые не имеют срока давности», - сказал Бастрыкин, обращаясь к присутствующим.

Он подчеркнул значимость мероприятия, которое является данью глубокого уважения победителям в Великой Отечественной войне. На церемонии также присутствовали руководство музея и участник боевых действий с Японией в 1945 году Тарас Георгиевич Щудло. Ветеран поделился своими воспоминаниями о войне.

Участники церемонии в память о защитниках Родины и мирных жителей возложили цветы к подножию монумента «Скорбь» и почтили их память минутой молчания.

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