Заключенного в США россиянина Ярошенко планируют перевести в частную тюрьму

Российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме в США, планируют перевести в частное исправительное учреждение. В настоящее время заключенного поместили на карантин. Об этом сообщил его адвокат Алексей Тарасов.

«Константин находится на карантине в связи с переводом в частную тюрьму», - сказал он РИА Новости.

Куда именно переведут россиянина и когда это произойдет, пока не известно. Но, как рассказал адвокат, осужденный был помещен на карантин еще неделю назад. Тарасов отметил, что Ярошенко сидит в очень маленькой одиночной камере.

«В душ дают ходить не каждый день», - сказал адвокат.

Также, по словам защитника, у россиянина ограничен доступ к телефону.

«Он позвонил мне вчера только на пару минут», - уточнил Тарасов.

Константин Ярошенко был осужден в США в 2011 году. Его приговорили к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

В апреле 2020 года заключенному отказали в досрочном освобождении.