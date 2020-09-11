Диетолог назвал идеальный продукт для похудения осенью

Идеальный продукт для похудения осенью – это тыква, которая сейчас созревает у многих на огородах и продается на рынках. Блюда из тыквы вкусные, полезные и малокалорийные. Об этом рассказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

«Обычно все вкусное еще и обладает повышенной калорийностью, содержанием сахаров, жиров, а тыква – приятное исключение. Калорий в ней мало, а сытности благодаря волокнистой структуре в ней оказывается довольно много», - рассказал радио Sputnik диетолог.

По его мнению, людям, которые хотят похудеть, необходимо вводить в свой осенний рацион блюда из тыквы. Однако, увлекаться монодиетами не стоит.

«Я не сторонник такой диеты. Она очень плохо переносится, поскольку тыква, как и другие растительные продукты, содержит всякие органические кислоты, которые раздражают желудок и повышают аппетит», - пояснил Гинзбург.

Он также предупредил, что после любой монодиеты, вес начинает расти вверх. Это связано с тем, что в рационе создается дефицит жиров и белков, также необходимых организму.