СМИ: Союз потребителей РФ предложил ввести новые ценники в магазинах

Российские магазины могут обязать ввести новые ценники, на которых будет указана не только стоимость товара, но и вес ли объем продукта. С таким предложением к министерству промышленности и торговли обратился Союз потребителей РФ.

«Стоимость товара на полке нередко сохраняется за счет уменьшения его количества в упаковке, а новый ценник помог бы потребителю сразу увидеть попытку ввести его в заблуждение», - объяснил «Известиям» президент СПРФ Петр Шелищ.

По оценкам организации, производители часто "хитрят с упаковкой", например, уменьшают вес или объем продукта, не снижая при этом цену.

В Минпромторге «Известиям» рассказали, что в настоящее время магазины уже обязаны указывать и стоимость товара и его вес, поэтому более детальный подход к этому нецелесообразен: это может привести к перегруженности ценников излишней информацией.

«Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места», - сказал замглавы ведомства Виктор Евтухов.

В СПРФ подчеркнули, что представят предложение деловому сообществу, чтобы обсудить финальную версию документа.