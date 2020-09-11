СМИ: Россия и Китай намерены построить на Луне совместный телескоп

Ученые из России и Китая могут построить на Луне совместный телескоп. О намерении рассмотреть такую возможность после разговора с коллегами из КНР сообщил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.

«По проекту российско-китайского телескопа On-orbit Assembling Space Telescope нужно посмотреть, можно ли его реализовать на поверхности Луны, а не в виде орбитального аппарата. Они согласились с нашим предложением», - сказал он РИА Новости.

По словам Сачкова, ученые будут работать в данном направлении. В случае успеха построить аппарат на Луне удастся после 2030 года.

Ранее астрономы из РФ и КНР подготовили совместную концепцию проекта первого в мире крупного космического телескопа, размер зеркала которого равен 10 метрам. Аппарат предназначен для наблюдения в диапазонах от ближнего ультрафиолета до среднего инфракрасного. Также он сможет всего за один год произвести обзор всей видимой Вселенной. Кроме этого, ученые планируют получать с телескопа снимки экзопланет и астрофизических объектов.