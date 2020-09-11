«Плохо» и «ужасно»: названы достопримечательности с самыми негативными отзывами туристов

Составлен рейтинг достопримечательностей, которые получили самые негативные отзывы туристов. На первом месте и с большим отрывом стоит Эйфелева башня в Париже, пишет американский Travel and Leisure.

Второе место занял Колизей в Риме, третье - Биг-Бен в Лондоне. В десятку достопримечательностей, которые вызвали наибольшее количество негативных отзывов также вошли: пирамиды в Гизе, Статуя Свободы в Нью-Йорке, памятный знак на голливудских холмах в Лос-Анджелесе, оперный театр в Сиднее, Тадж-Махал в Агре, Берлинская стена и южный край Большого Каньона.

Чтобы составить рейтинг специалисты проанализировали отзывы, опубликованные на крупнейшей в мире платформе о путешествиях. Они определили время, которое было потрачено на отзывы с оценками «плохо» и «ужасно». Для этого было подсчитано количество слов в отзыве. И этот показатель разделили на среднее количество слов, которые набираются в минуту. На описание своего разочарования от посещения Эйфелевой башни туристы потратили 402 часа, почти 17 суток.

Ранее был составлен список достопримечательностей, которые нельзя фотографировать. В него вошли ночная Эйфелева башня, Сикстинская капелла, базилика Сакре-Кер, музей ван Гога и многие другие.