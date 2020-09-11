Президент Кубы назвал продление санкций США бесчеловечным и жестоким
Закон США «О торговле с врагом», который накануне в отношении Кубы продлил Дональд Трамп, является бесчеловечным и жестоким. Так произошедшее прокомментировал президент островного государства Мигель Диас-Канель Бермудес.
Он подчеркнул, что жители Кубы не сдадутся.
«Блокада и преследования усиливаются, множится зло и беззаконие. Бесчеловечная и жестокая блокада, но здесь никто не сдается», - написал политик на своей странице в Twitter.
Кроме того, постпред Кубы при ООН Ана Сильвиа Родригес выразила мнение, что торговое эмбарго противоречит культуре мира.
Продление ограничений на торговлю США с Кубой еще на один год Трамп объяснил «национальными интересами Вашингтона».
Напомним, что закон «О торговле с врагом» вступил в силу в 1917 году. Он действует в отношении тех стран, которые, по мнению Вашингтона, представляют угрозу для США.