Генассамблея ООН признала пандемию одной из величайших проблем в истории организации

Пандемия коронавируса является одной из величайших проблем в истории ООН. Об этом говорится вот всеобъемлющей резолюции Генеральной Ассамблеи о комплексной борьбе с вирусом. За документ проголосовали 169 государств. Против выступили США и Израиль, воздержались Украина и Венгрия.

В резолюции сказано, что ГА ООН выражает глубокую обеспокоенность тем, что пандемия оказывает разрушительное воздействие на жизнь общества, экономику, систему занятости, мировую торговлю, промышленную, коммерческую сферы и другое.

В Генассамблее подчеркнули, что последствия пандемии серьезно влияют на жизни женщин, пожилых, молодежи и детей, бедных и уязвимых.

Также те, кто подписал документ, обеспокоены распространением дезинформации и пропаганды.

«Генеральная Ассамблея поддерживает призыв генерального секретаря ООН к немедленному прекращению огня во всем мире, в том числе для создания коридоров для доставки гумпомощи», - отмечено в документе, сообщают РИА Новости.

Генассамблея призвала страны укрепить системы здравоохранения и соцподдержки.