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В музейном комплексе «Победа» прошла пресс-конференция, посвященная работе добровольцев на местах боев на Сахалине

Роман Захаров
23:57 11.09.2020
Ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева заявила, что результаты экспедиции будут актуальны для создания карты боев по освобождению Южного Сахалина.
В музейном комплексе «Победа» прошла пресс-конференция, посвященная работе добровольцев на местах боев на Сахалине
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пресс-конференция, посвященная работе добровольцев «Поискового движения России» на местах боев Второй Мировой войны на территории Сахалина,  прошла 11 августа в Музейно-мемориальном комплексе «Победа» города Южно-Сахалинск.  В рамках экспедиции 30 августа – 12 сентября ведутся работы на местах боевых действий 79-й стрелковой дивизии по прорыву обороны Харамитогского укрепрайона в августе 1945 года. Поисковый лагерь расположен в районе реки Туманная, откуда группы поисковиков каждый день отправляются в полевые выходы. Добровольцы работали на заболоченных участках местности, на склонах и в распадках сопок, на замытых участках рек, в зарослях высокотравья.

«Уникальность экспедиции в том, что в подобном формате, поисковые работы на территории Смирныховского района проходят впервые за более чем 30 лет», — рассказал руководитель сахалинского регионального отделения «Поискового движения России»,сопредседатель регионального штаба ОНФ Артем Бандура. 

Три группы поисковиков занимались шуповым поиском, поиском при помощи металлоискателей и исследованием траншей. Были исследованы четыре участка боев: обнаружены элементы фортификации, настрел, диски от пулемета Дегтярева, корпус автомобиля Studebaker, подписные вещи: ложка с подписью «(А)Стахов», телефон полевой связи с подписью «Нечепал» и ложка с подписью «Что в ложке, то во рту».

«И самое главное — останки двух советских солдат.  Форма погон одного из них говорит о том, что он был медиком», — подчеркнул Бандура.

Церемония отпевания и погребения найденных солдат Красной Армии состоится 12 сентября на воинском мемориале села Победино. 

Ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева отметила, что результаты экспедиции будут актуальны для создания карты боев по освобождению Южного Сахалина, которая станет основой для военно-исторических маршрутов.

Южно-Сахалинская наступательная операция началась 11 августа 1945 года, когда бойцы Красной Армии перешли границу на 50-й параллели и начали освобождение южного Сахалина от японских милитаристов. Войскам Красной Армии противостоял 125-й пехотный полк 88-й пехотной дивизии в составе более чем 5000 человек. В боях, длившихся более 2-х недель погибло больше 1000 советских солдат и офицеров. 

Сразу после пресс-конференции в Мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие выставки «Фронтовой портрет. Судьба солдата». 55 графических портретов, написанных фронтовыми художниками, хранились в музеях и архивах, когда их обнаружили добровольцы-исследователи ассоциации студенческих поисковых отрядов «Поискового движения России». Экспозиции открыты в круглом зале с панорамным экраном. Фронтовые истории каждого военнослужащего, изображенного на портрете, можно узнать, коснувшись рукой фотографии.  Отдельным экспонатом выставки является интерактивная книга с информацией о проекте, музеях, ООД «Поисковое движение России» и наиболее трогательными историями фронтовых судеб, изображенных на портретах бойцов.

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