В Южно-Сахалинске состоялось открытие мультимедийной выставки «Фронтовой портрет. Судьба солдата»

Открытие мультимедийной выставки «Фронтовой портрет. Судьба солдата» состоялось 11 сентября в Историческом парке «Россия – моя История» в Южно-Сахалинске. Пятьдесят пять графических портретов, написанных фронтовыми художниками в годы ВОВ, хранились в музеях и архивах, были почти забыты. Поисковики устанавливают судьбы бойцов Красной Армии, изображенных на рисунках, и передают копии портретов в семьи защитников Отечества.

Экспозиции открыты в круглом зале с панорамным экраном. Фронтовые истории каждого военнослужащего, изображенного на портрете, можно узнать, коснувшись рукой фотографии. В планах поисковиков открыть выставку в двадцати городах нашей страны, где есть мультимедийные парки.

«Добровольцами-исследователями были установлены 228 судеб воинов, изображенных на фронтовых портретах. Это уроженцы 43 регионов Российской Федерации и шести стран ближнего зарубежья. На сегодняшний день поисковики разыскали 24 семей, 11 из которых уже переданы портреты их родственников – погибших, пропавших без вести, прошедших Великую Отечественную войну», - рассказала ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.

Она также провела для гостей открытия экскурсию по выставке, рассказала о нескольких судьбах изображенных красноармейцев. Так поисковикам удалось установить судьбу Ивана Савельевича Варламова. В 1942 году сибиряк из Кемеровской области в составе 5-й инженерно-минной бригады защищал, а после сражения разминировал Сталинград. За проявленное мужество награжден орденом Красной Звезды и, как один из лучших воинов бригады, запечатлен его сослуживцем Петром Барановым. В декабре 1944 года в возрасте 48 лет, погиб, освобождая Венгрию. Похоронен товарищами возле дамбы на берегу реки Дунай село Сигетуйфалу. В 2020 году на родине сержанта Ивана Савельевича Варламова в городе Тайга Кемеровской области портрет воина вручен поисковиками родной дочери Марии Ивановне Федоровой.

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По словам директора Южно-Сахалинского музейно-мемориального комплекса «Победа» Юрия Филипенко, это не первый опыт сотрудничества Музея и поискового сообщества. В 2018 году в музее была открыта мультимедийная экспозиция «Имена из солдатских медальонов», рассказывающая о судьбах солдат Красной армии, которые считались пропавшими без вести и чьи судьбы были установлены поисковиками в ходе полевых экспедиций. В 2017 году творческой группой поисковиков «Невский баталист» из Санкт-Петербурга в музее была создана трехмерная панорама «Освобождение Южного Сахалина». Поисковики региона регулярно передают в фонды музея находки, сделанные на полях сражений по освобождению острова.

Фронтовой портрет – это история не только об изображенных на портретах, но и о художниках, которые писали свои работы в годы Великой Отечественной войны. Они служили в разных родах войск, имели разные воинские звания и военные специальности. Они работали в редакциях фронтовых газет, рисовали воинов-героев, выпускали листовки, оформляли «боевые листки», наглядные пособия и полковые газеты.

Открытие выставки «Фронтовой портрет» совпало с открытием другой масштабной мультимедийной экспозиции «Память поколений», на которой представлены 200 шедевров отечественной живописи, посвященной Великой Отечественной войне. Уже при подготовке экспозиции удалось узнать, что работы двух художников-баталистов — Сачкова и Кривоногова, рисовавших образы защитников Отечества, представлены сразу в двух выставках.

Основная экспозиция состоит из пяти разделов по числу музеев и архивов, которые предоставили свои коллекции: Музей Победы, Студия военных художников имени М.Б. Грекова, Центральный Архив Министерства Обороны РФ, Севастопольский военно-исторический музей-заповедник и Музей-заповедник «Сталинградская битва».