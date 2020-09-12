Стартовало тестирование логистической цепи для поставок «Спутник V» в регионы

Первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ, направлена в регионы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Планируется отработать логистические цепочки доставки вакцины в российские субъекты, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.

Напомним, что с 9 сентября стартовала третья фаза клинических испытаний российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Ранее сообщалось, что в гражданский оборот уже поступила первая партия вакцины. В стране уже приступили к производству второй партии препарата для гражданского оборота.