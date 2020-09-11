За сутки в Москве скончались 12 пациентов с COVID-19

В Москве за минувшие сутки скончались еще 12 пациентов, у которых был поставлен диагноз «пневмония» и получен положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

Накануне в оперштабе сообщили 0 9 больных с коронавирусом, которые скончались за сутки. В общей сложности за все время пандемии в столице умерли 4968 пациентов с коронавирусом.

Ранее заместитель столичного градоначальника по социальным вопросам Анастасия Ракова. Заявила, что в Москве будет пересмотрена система здравоохранения, чтобы не смешивались инфицированные коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом.