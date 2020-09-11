ЦПВС: боевики готовят провокации с отравляющими веществами и постановочные съемки в Идлибе
Террористы из запрещенной в России группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* готовят провокацию с применением отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации.
Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.
«В российский центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* провокации с применением отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации», - сказал Гринкевич.
По имеющейся информации, террористы рассчитывают организовать и провести постановочные съемки в районе высоты Джебель-Завия. Потом отснятый материал должен быть распространен с участием западных средств массовой информации.
*«Хайат Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.