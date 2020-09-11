В стране и мире Ситуация в Сирии ЦПВС: боевики готовят провокации с отравляющими веществами и постановочные съемки в Идлибе Ян Брацкий Провокация организована с целью обвинить официальный Дамаск и правительственные силы в атаке с использованием запрещенных веществ. © Фото: Mahmoud Sulaiman ZUMAPRESS.com Globallookpress Террористы из запрещенной в России группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* готовят провокацию с применением отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич. «В российский центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* провокации с применением отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации», - сказал Гринкевич. По имеющейся информации, террористы рассчитывают организовать и провести постановочные съемки в районе высоты Джебель-Завия. Потом отснятый материал должен быть распространен с участием западных средств массовой информации. *«Хайат Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует