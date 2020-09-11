ЦПВС: западные СМИ примут участие в провокации боевиков с химоружием в Сирии
Постановочные съемки планируется организовать и провести в районе высоты Джебель-Завия.
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Террористы планируют постановочные съемки в Сирии с участием зарубежных СМИ, чтобы обвинить официальный Дамаск в применении химического оружия.
С таким заявлением выступили в российском центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
Постановочные съемки, режиссированием которых займутся террористы из запрещенной в России группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*, планируются в районе высоты Джебель-Завия, предупредил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич.
Позже, отснятый материал будет активно тиражироваться в социальных сетях и новостных пабликах.
*«Хайат Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.