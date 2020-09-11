В стране и мире Ситуация в Сирии ЦПВС: западные СМИ примут участие в провокации боевиков с химоружием в Сирии Ян Брацкий Постановочные съемки планируется организовать и провести в районе высоты Джебель-Завия. © Фото: Pau Rigol ZUMAPRESS.com Globallookpress Террористы планируют постановочные съемки в Сирии с участием зарубежных СМИ, чтобы обвинить официальный Дамаск в применении химического оружия. С таким заявлением выступили в российском центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Постановочные съемки, режиссированием которых займутся террористы из запрещенной в России группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*, планируются в районе высоты Джебель-Завия, предупредил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич. Позже, отснятый материал будет активно тиражироваться в социальных сетях и новостных пабликах. *«Хайат Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует