Козак рассказал об итогах встречи советников «нормандской четверки»

В Берлине состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования в Донбассе. Об этом рассказал заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.

«К сожалению, не могу похвастаться, что достигли согласованных решений», - прокомментировал он итоги переговоров между советниками глав государств и правительств «нормандского» формата.

Представитель президентской администрации подчеркнул, что стороны условились продолжить диалог на уровне помощников, однако по результатам встречи «прорывов нет».

В заключение Козак сообщил, что участники мероприятия договорились поддерживать режим прекращения огня, соблюдать дополнительные меры, принятые 22 июля, и обеспечивать соблюдение конфликтующими сторонами режима тишины.