Поймать уходящее лето: названа стоимость пляжного отдыха в сентябре

Отдых для россиян в середине сентября станет ощутимо дешевле, подсчитали в аналитической службе АТОР. Ее эксперты рассчитали стоимость недельного отдыха на морском побережье с вылетом из Москвы.

Все цены - на двоих взрослых и включают прямой перелет в период с 12 по 18 сентября, проживание в гостинице и питание.

Самые доступные туристические туры на курорты Краснодарского края и Крыма стартуют с отметки в 16,7 тысяч рублей. Верхняя планка - 23,6 тысячи. Неделей раньше тур стоил 20,4 и 25,4 тысяч рублей соответственно.

Вояж в Абхазию обойдется в сумму от 22 тысяч рублей. Чуть дороже, в пределах 28-29 тысяч, можно отдохнуть в Турции.

Желающим отправиться в Калининградскую область придется выложить не менее 16,3 тысяч рублей, что на две тысячи дешевле, чем поездка парой недель раньше.